Van Eekelen V.O.F. vermindert aantal jongvee in Noordhoek

Van Eekelen V.O.F. in Noordhoek heeft een melding gedaan om het aantal jongvee in de dierenverblijven te verminderen van 92 naar 79. Deze melding is op 10 juni 2026 afgehandeld.

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Het bedrijf Van Eekelen V.O.F., gevestigd aan de Groeneweg 15 in Noordhoek, heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding betreft een milieubelastende activiteit die te maken heeft met dierenverblijven. Het aantal jongvee wordt teruggebracht van 92 naar 79.

De melding werd ingediend op 2 juni 2026 en is inmiddels afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Praktische informatie zoals het zaaknummer Z2026-00015585 is gekoppeld aan deze procedure.