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Ontdek

Opslag gevaarlijke stoffen toegestaan bij Blokland in Klundert

Gisteren om 09:27

Aannemingbedrijf Blokland in Klundert mag gevaarlijke stoffen opslaan in verpakkingen. De gemeente Moerdijk heeft de melding van het bedrijf op 10 juni 2026 afgehandeld.

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Aannemingbedrijf Blokland, gevestigd aan de Tonnekreek in Klundert, heeft toestemming gekregen om gevaarlijke stoffen op te slaan. Het gaat hierbij om stoffen die niet organisch zijn en verpakt worden. De melding hiervoor werd gedaan op 27 november 2025 en is inmiddels afgehandeld door de gemeente Moerdijk.

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan de procedure is gekoppeld, is Z2025-00028073.

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