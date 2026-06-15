Rulewave B.V. wil opslag gevaarlijke stoffen uitbreiden in Klundert

Rulewave B.V. heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Moerdijk voor uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf is gevestigd aan de Energieweg 2 in Klundert.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitbreiding van de opslagfaciliteiten voor verpakte gevaarlijke stoffen bij het transport- en opslagbedrijf Rulewave B.V. Het bedrijf is actief als containerterminal en groothandel. De aanvraag is op 2 juni 2026 ingediend.

De vergunningaanvraag valt onder de Omgevingswet en wordt volgens de standaard procedure beoordeeld. Zodra een besluit is genomen, wordt het mogelijk om bezwaren in te dienen. Voor correspondentie over deze zaak heeft de gemeente het zaaknummer Z2026-00015520 toegewezen.