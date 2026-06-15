Tijdelijk parkeerverbod Vinkenlaan Nuenen vanaf juni 2026

Vanaf 10 juni 2026 geldt een tijdelijk parkeerverbod op de Vinkenlaan in Nuenen. Dit is nodig om bouwwerkzaamheden aan het project “Vinkenhofjes” veilig en soepel te laten verlopen.

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Het parkeerverbod is ingesteld om ruimte te maken voor bouw- en transportverkeer en hulpdiensten. Geparkeerde voertuigen langs de rijbaan kunnen deze doorgang belemmeren en onveilige situaties veroorzaken. Verkeersborden E1 worden geplaatst om het verbod aan te geven.

De maatregel blijft van kracht tot en met 31 december 2027, tenzij de werkzaamheden eerder klaar zijn of langer duren. De gemeente Nuenen heeft overleg gehad met de politie, die akkoord is gegaan met de verkeersmaatregel. De wegsleepregeling wordt toegepast om het parkeerverbod te handhaven.