Veehouderij in Elsendorp wil dierenaantal en luchtwasser aanpassen

Bij een veehouderij aan de Keizersberg in Elsendorp is een vergunning aangevraagd om het aantal dieren en de luchtwasser aan te passen. Het gaat om een Natura 2000-activiteit.

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Op 1 juni 2026 heeft Maatschap Heijmans een aanvraag ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Het bedrijf wil de aantallen dieren wijzigen en een andere luchtwasser installeren. De locatie betreft Keizersberg 39 in Elsendorp.

De aanvraag valt onder de uitgebreide procedure van de Omgevingswet. Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten op het milieu, zoals de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De aanvraag heeft DSO-verzoeknummer 2026060101129.