Vergunning voor container op Piacenzastraat in Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container op Piacenzastraat 5. Dit mag van 2 juli tot en met 27 augustus 2026.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare weg bij Piacenzastraat 5. Het gaat om een container die daar gedurende bijna twee maanden mag staan.

De vergunning is op 10 juni 2026 verstuurd. Het dossiernummer van de aanvraag is Z26-30714.