Nieuw bos in Chaam gepland volgens natuurlijke bossenstrategie

In Chaam is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een bos bij Zwarte Goor.

Gevonden voor jou

De gemeente Alphen-Chaam heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een bos in het kader van de natuurlijke bossenstrategie. Het bos moet komen nabij Zwarte Goor, Ginderdoor en Strijbeek in Chaam. De aanvraag is ingediend op 9 juni 2026.

Met de natuurlijke bossenstrategie wil men bijdragen aan meer biodiversiteit en een gezond leefklimaat. Het plan past binnen bredere ambities om duurzame natuurontwikkeling te stimuleren.