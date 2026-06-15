Gemeente Alphen-Chaam voegt stukken toe aan omgevingsplan

De gemeente Alphen-Chaam heeft aanvullende documenten toegevoegd aan het ontwerp van de wijziging van het omgevingsplan. Het gaat om stukken over parkeerterreinen in het landelijk gebied.

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Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam heeft laten weten dat de wijziging van het omgevingsplan, gericht op parkeerterreinen in het landelijk gebied, is aangevuld met extra stukken. Het betreft een motivering van de wijziging en bijlagen die hierbij horen.

De documenten zijn tot en met 24 juli 2026 in te zien. Belangstellenden kunnen deze raadplegen via de website officielebekendmakingen.nl, waar ze digitaal beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk om de stukken op het gemeentehuis in te zien na het maken van een afspraak.