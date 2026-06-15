Aanvraag voor festival op Galderseweg in Galder ingediend

Er is een vergunning aangevraagd voor een klein festival op de Galderseweg 81 in Galder. Deze aanvraag is op 5 juni 2026 ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het organiseren van een kleinschalig festival op het adres Galderseweg 81, in Galder. Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam hebben deze aanvraag ontvangen en zullen hierover een besluit nemen.

Het gaat om een melding met een informatief karakter. Pas na een besluit op de aanvraag kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Het besluit zal later openbaar worden gemaakt.