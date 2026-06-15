Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld bij Sieberg 510 in Uden

De gemeente Maashorst heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij Sieberg 510 in Uden. Deze maatregel is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart en een motorvoertuig, die geen eigen parkeergelegenheid heeft.

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Bij de gemeente Maashorst is een verzoek ingediend door een bewoner van de Sieberg 510. Deze inwoner heeft ernstige mobiliteitsproblemen, waardoor parkeren dichtbij de woning noodzakelijk is. De parkeerplaats wordt gereserveerd op kenteken, zodat alleen de aanvrager er gebruik van kan maken.

Om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren, wordt een verkeersbord E6 geplaatst met een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat. Dit besluit is genomen in overleg met de politie Oost-Brabant en moet bijdragen aan de veiligheid en bruikbaarheid van de weg. Het doel is om de bewoner te ondersteunen bij deelname aan het maatschappelijk verkeer.