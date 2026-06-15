Baarle-Nassau krijgt mogelijk nieuw bos bij Merkske

In Baarle-Nassau is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een bos bij Merkske. Het gaat om een project in het kader van de nationale bossenstrategie.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 9 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een nieuw bos aan te leggen. Dit bos zou komen op de locatie Merkske - Vorsterschoor BLE01-Q-741. Het project maakt deel uit van de nationale bossenstrategie, een plan om meer natuur en bomen in Nederland te realiseren.

De vergunningaanvraag is nog in behandeling. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt. Meer informatie over de aanvraag kan worden verkregen via het klantcontactcentrum van de gemeente.