Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor voorwerp op de weg in Baarle-Nassau

Gisteren om 09:37

Op 20 en 21 juni mag een voorwerp op de Pastoor de Katerstraat in Baarle-Nassau staan. De vergunning is op 11 juni verleend.

Gevonden voor jou

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg. Het gaat om de Pastoor de Katerstraat en de ontheffing geldt voor twee dagen: dinsdag 20 juni en woensdag 21 juni.

De vergunning is verleend op 11 juni. Het besluit heeft betrekking op de regels voor openbare orde en veiligheid, die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor mag het voorwerp tijdelijk op deze locatie staan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Baarle-Nassau

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.