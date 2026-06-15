Vergunning voor voorwerp op de weg in Baarle-Nassau

Op 20 en 21 juni mag een voorwerp op de Pastoor de Katerstraat in Baarle-Nassau staan. De vergunning is op 11 juni verleend.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg. Het gaat om de Pastoor de Katerstraat en de ontheffing geldt voor twee dagen: dinsdag 20 juni en woensdag 21 juni.

De vergunning is verleend op 11 juni. Het besluit heeft betrekking op de regels voor openbare orde en veiligheid, die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor mag het voorwerp tijdelijk op deze locatie staan.