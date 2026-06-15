Laadlocatie Iepelaar in Asten vervalt in verkeersbesluit

De laadlocatie aan de Iepelaar in Asten is niet langer beschikbaar. Het verkeersbesluit uit 2026 is aangepast omdat de laadpaal op de verkeerde plek was geplaatst.

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De gemeente Asten heeft besloten om de laadlocatie aan de Iepelaar te schrappen uit het verkeersbesluit van 7 april 2026. De laadpaal bleek op een andere plaats te staan dan oorspronkelijk was vastgesteld. Dit heeft geleid tot een wijziging van het besluit.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het aanpassen van het verkeersbesluit noodzakelijk voor een doelmatig gebruik van de openbare ruimte. Er worden geen nadelige gevolgen verwacht voor bereikbaarheid, veiligheid of het milieu. Het aangepaste verkeersbesluit is vanaf de dag van bekendmaking zes weken lang in te zien in het gemeentehuis van Asten.