Nieuwe woning gepland bij boerderij in Heusden

De gemeente Asten heeft een overeenkomst gesloten voor een nieuwe vrijstaande woning bij boerderij Behelp 3 in Heusden. Het gaat om een plan dat op 8 juni 2026 is vastgelegd.

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Het project betreft de bouw van een vrijstaande woning ten westen van de huidige boerderijwoning aan de Behelp in Heusden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een maatwerktitel uit de provinciale omgevingsverordening, die speciaal bedoeld is om de omgevingskwaliteit te verbeteren.

De overeenkomst bevat afspraken over de landschappelijke inpassing van het huis, financiële regelingen zoals kostenverhaal en compensatie bij eventuele nadelen voor omwonenden. De gemeente is verplicht deze afspraken openbaar te maken. Reageren op de bekendmaking is niet mogelijk.