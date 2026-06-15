Molenschot: aanvraag voor overdekt zwembad en centrumfaciliteiten

In Molenschot is een vergunning aangevraagd voor een zwembad met voorzieningen.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 9 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning in Molenschot. Het gaat om de bouw van een overdekt zwembad met sanitaire voorzieningen en aanpassingen aan het terrein voor toekomstige centrumfaciliteiten. De locatie is Molenschotsebaan 21.

De plannen omvatten niet alleen het zwembad, maar ook een terreinwijziging, wat ruimte biedt voor nieuwe faciliteiten in het centrum. Het proces rond deze aanvraag wordt in stappen uitgevoerd. Meer details volgen zodra er een officieel besluit is genomen.