Tijdelijke benoeming in gemeenteraad van Heusden

R.W.J. van Baardwijk is tijdelijk benoemd tot lid van de gemeenteraad van Heusden. Het besluit, geldig van 10 juni tot en met 30 september 2026, ligt ter inzage in het gemeentehuis van Vlijmen.

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R.W.J. van Baardwijk is vanaf 10 juni 2026 tijdelijk benoemd tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Heusden. Deze benoeming geldt tot en met 30 september 2026.

Het besluit hierover is genomen door de voorzitter van het centraal stembureau, drs. W. van Hees. Het document ligt vanaf die datum ter inzage bij het gemeentehuis in Vlijmen.