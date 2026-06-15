Vier nieuwe raadsleden benoemd in Heusden

In Heusden zijn vier nieuwe raadsleden benoemd. Het gaat om M.J.P. Bink, J.G.M. van Esch, C. Loch en E.A.J. van Ruremonde. Zij starten op 10 juni 2026 als lid van de gemeenteraad.

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De voorzitter van het centraal stembureau heeft officieel bekendgemaakt dat de benoeming van vier nieuwe leden van de gemeenteraad vanaf 10 juni 2026 van kracht is. De benoemde raadsleden zijn M.J.P. Bink, C. Loch en E.A.J. van Ruremonde, allen uit Vlijmen, en J.G.M. van Esch uit Haarsteeg.

De besluiten liggen vanaf 10 juni 2026 ter inzage op het gemeentehuis in Vlijmen. De bekendmaking is gedaan door drs. W. van Hees, voorzitter van het centraal stembureau.