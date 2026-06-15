Definitief besluit afvalcontainers De Beemden en Vestgraaf

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft het besluit over ondergrondse afvalcontainers bij De Beemden en Vestgraaf definitief vastgesteld. Het gaat om locaties voor inzameling van huishoudelijk afval. Zienswijzen hebben tot aanpassingen geleid.

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Het definitieve besluit voor ondergrondse afvalcontainers bij De Beemden en Vestgraaf is op 4 juni 2026 vastgesteld. Eerder konden belanghebbenden zes weken lang zienswijzen indienen. Deze reacties zijn samengevat en verwerkt in een nota, waarna enkele wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bij Vestgraafpad 8 is het aantal containers teruggebracht van twee naar één. Daarnaast is een locatie verplaatst naar een groenperceel in oostelijke richting. Het besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

De detailtekeningen en stukken zijn digitaal in te zien via officiële bekendmakingen en liggen zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel.