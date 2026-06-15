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11 nieuwe woningen gepland bij Oude Baan in Dongen
Gisteren om 10:10
Bij Oude Baan in Dongen zijn plannen ingediend voor de bouw van elf woningen, waaronder één vervangende nieuwbouw. De aanvraag is op 10 juni 2026 ontvangen.
Op de locatie nabij Oude Baan 10 in Dongen moeten tien nieuwe woningen en één vervangende nieuwbouwwoning komen. De aanvraag voor deze bouwplannen is op 10 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000946.
De vergunningaanvraag wordt beoordeeld volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort. Het kan voorkomen dat aanvullende gegevens nodig zijn voordat de gemeente een beslissing kan nemen.
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