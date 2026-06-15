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Ontdek

Pallets met bouwmateriaal tijdelijk opgeslagen in Dongen

Gisteren om 10:10

Van 10 tot 17 juni 2026 worden pallets met bouwmateriaal geplaatst in een parkeervak aan de Dommelstraat in Dongen.

Gevonden voor jou

De gemeente Dongen heeft op 10 juni een melding ontvangen over het tijdelijk opslaan van pallets met bouwmateriaal. Dit gebeurt in een parkeervak aan de Dommelstraat en duurt tot 17 juni.

Voor deze activiteit is geen vergunning nodig, wat betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000948.

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