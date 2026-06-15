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Omgevingsvergunning Lieshout voor wit pleisteren woning niet in behandeling

Gisteren om 10:14

De aanvraag om een woning aan Achterbosch 14 in Lieshout deels wit te pleisteren, is door de gemeente Laarbeek buiten behandeling gelaten.

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Het gaat om een aanvraag voor een ruimtelijke bouwactiviteit, die op 17 april 2026 is ingediend. De vergunning was bedoeld om een deel van de woning te voorzien van wit pleisterwerk.

Bij deze procedure waren het DSO-verzoeknummer 2026041701366 en zaaknummer ZOL-2026-000358 gekoppeld. De aanvraag is echter niet verder behandeld door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek.

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