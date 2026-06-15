Zakelijk recht van opstal voor scouting in Beek en Donk

De gemeente Laarbeek wil een zakelijk recht van opstal vestigen voor Scouting Sint Willibrordus in Beek en Donk. Het gaat om grond die de scouting al gebruikt.

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De gemeente Laarbeek heeft plannen om Scouting Sint Willibrordus in Beek en Donk het zakelijk recht van opstal te geven voor twee percelen grond. Deze grond wordt door de scouting al gebruikt en onderhouden. Het gaat om de kadastrale percelen sectie L, nummers 1543 en 1544.

Volgens de gemeente is de scouting de enige geschikte partij, omdat zij al een overeenkomst heeft voor het gebruik van de grond. Daarnaast heeft de scouting zelf de gebouwen op de grond geplaatst en onderhouden. De overeenkomst wordt definitief twintig dagen na publicatie van het voornemen, tenzij er een kort geding wordt aangespannen.