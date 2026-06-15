Laarbeek wil brandweerkazernes verhuren aan Veiligheidsregio

De gemeente Laarbeek heeft het voornemen om drie brandweerkazernes te verhuren aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het gaat om panden in Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en Donk. De huurovereenkomsten zijn voor vijf jaar met een optie tot verlenging.

Gevonden voor jou

De betrokken panden zijn ingericht als uitrukposten voor de brandweer en volgens de gemeente uitsluitend geschikt voor deze functie. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de huidige huurder en heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Bovendien voert VRBZO een wettelijke taak uit namens de gemeente.

De gemeente Laarbeek ziet VRBZO als de enige logische partij voor deze huur. Een andere oplossing, zoals verhuur aan een andere huurder of verplaatsing van de kazernes, zou leiden tot onnodig hoge kosten en een mogelijke verslechtering van de brandweerzorg in de regio.