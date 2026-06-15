Vergunning verleend voor tweede uitrit in Esbeek

Het college van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een tweede uitrit aan Lowerik 5 in Esbeek. Het besluit is verzonden op 11 juni 2026.

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De nieuwe uitrit aan Lowerik 5 wordt aangelegd als onderdeel van een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan van de gemeente Hilvarenbeek. De aanvraag is behandeld volgens de reguliere procedure.

Belanghebbenden kunnen het besluit inzien door contact op te nemen met de gemeente Hilvarenbeek. De officiële verzenddatum van het besluit was 11 juni 2026.