Vergunning verleend voor vrijstaande woning in Diessen

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan Raapsteel 3 in Diessen. Het project maakt deel uit van de ontwikkeling Vroonacker IV.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Raapsteel 3 in Diessen. De vergunning valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat er is afgeweken van de standaard regels in het omgevingsplan.

De woning maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Vroonacker IV, een project dat in Diessen plaatsvindt. Het besluit werd verzonden op 8 juni 2026.