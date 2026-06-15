Carport met zonnepanelen en laadpunten aangevraagd in Diessen

In Diessen is een vergunning aangevraagd voor een carport met zonnepanelen en vijf laadpunten voor elektrische auto's.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op Westelbeersedijk 6 in Diessen. De plannen omvatten het plaatsen van een carport met zonnepanelen en het realiseren van vijf laadpunten voor elektrische auto's.

De aanvraag is op 11 juni 2026 ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek en heeft kenmerknummer 1064272. Het betreft een bouwactiviteit met technische aspecten. De vergunning zelf is nog niet verleend, dit is enkel een melding van de aanvraag.