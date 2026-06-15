Sloopmelding: asbest afgevoerd in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een melding afgehandeld voor het afvoeren van asbest op een adres aan de Slibbroek.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een melding ontvangen en afgehandeld voor het verwijderen van asbest. Het gaat om werkzaamheden op het adres Slibbroek 26 A in Hilvarenbeek.

De melding is geregistreerd op 9 juni 2026 en heeft kenmerk 1064295. Er zijn geen mogelijkheden tot bezwaar of beroep. De melding wordt niet ter inzage gelegd.