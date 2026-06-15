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Sloopmelding: asbest afgevoerd in Hilvarenbeek
Gisteren om 10:16
In Hilvarenbeek is een melding afgehandeld voor het afvoeren van asbest op een adres aan de Slibbroek.
Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een melding ontvangen en afgehandeld voor het verwijderen van asbest. Het gaat om werkzaamheden op het adres Slibbroek 26 A in Hilvarenbeek.
De melding is geregistreerd op 9 juni 2026 en heeft kenmerk 1064295. Er zijn geen mogelijkheden tot bezwaar of beroep. De melding wordt niet ter inzage gelegd.
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