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Ontdek

Nieuw bodemenergiesysteem in Sint Anthonis

Gisteren om 10:17

Op Zwanse Hoek in Sint Anthonis komt een gesloten bodemenergiesysteem. De melding hiervoor is ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De melding betreft het adres Zwanse Hoek 4 in Sint Anthonis. Het gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die gebruikmaakt van de bodem om energie op te wekken of op te slaan. Burgemeester en wethouders hebben de melding op 20 april 2026 ontvangen.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord onder vermelding van zaaknummer Z/503820.

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