Aanvraag voor woningen in Oeffelt ingetrokken

De aanvraag voor twee halfvrijstaande woningen aan Stevensveld in Oeffelt is ingetrokken. Het verzoek om een omgevingsvergunning voor project Brakels Eng, kavel 510 en 511, werd eerder gedaan door de aanvrager.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager is ingetrokken. Het ging om het bouwen van twee halfvrijstaande woningen op Stevensveld in Oeffelt.

De aanvraag was op 12 mei 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003123. De locatie betrof project Brakels Eng, kavel 510 en 511. Het intrekken van de aanvraag betekent dat er geen verdere stappen worden genomen voor deze bouwplannen.