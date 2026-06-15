Opslagtanks voor propaan en propeen gemeld in Heesch

Bij een locatie aan de Loosbroeksestraat in Heesch zijn opslagtanks voor propaan en propeen gemeld bij de gemeente Bernheze.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben een melding ontvangen voor het opslaan van propaan of propeen in opslagtanks. Het betreft een locatie aan de Loosbroeksestraat 24 in Heesch.

De melding is binnengekomen op 30 april 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z/504589. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.