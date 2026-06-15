Melding bodemenergiesysteem bij bedrijf in Son en Breugel

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Röntgenlaan in Son en Breugel.

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Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen. Dit systeem gebruikt de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling.

De melding is op 10 juni 2026 gedaan bij de gemeente Son en Breugel. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is dit een kennisgeving en kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant behandelt vragen over de melding.