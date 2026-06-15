Evenementenvergunning verleend voor Beter kom je Niet festival in Breda

De vergunning voor het Beter kom je Niet festival in Breepark Breda is verleend. Het evenement vindt plaats op 20 juni 2026 van één uur 's middags tot middernacht.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft groen licht gegeven voor het Beter kom je Niet festival. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 20 juni 2026 bij Breepark. Bezoekers kunnen van één uur 's middags tot middernacht genieten van het festival.

De aanvraag heeft kenmerk Z2026-001823 en de vergunning is verzonden op 11 juni 2026. Meer informatie over deze evenementenvergunning is digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda onder vermelding van het kenmerk, de locatie en de omschrijving.