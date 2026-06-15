Evenementenvergunning Ahornstraat Breda voor WK voetbal 2026

Bewoners van de Ahornstraat in Breda mogen samen de wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal 2026 bekijken. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning afgegeven.

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De vergunning geldt voor het gezamenlijk kijken naar de wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het WK, van 14 juni 2026 tot en met 19 juli 2026. Dit gebeurt volgens de richtlijnen die bij dergelijke evenementen gelden.

De locatie van het evenement is de Ahornstraat, in samenwerking met bewoners uit de Oranjestraat. Het initiatief is bedoeld als buurtactiviteit en maakt het mogelijk de wedstrijden van het Nederlands elftal te volgen in een gezamenlijke setting.