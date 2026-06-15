Straatfeest in Bavel krijgt evenementenvergunning

Het straatfeest in de Prinses van Lotharingenstraat in Bavel heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 20 juni 2026 van één uur 's middags tot elf uur 's avonds.

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De gemeente heeft toestemming verleend voor het straatfeest dat in juni 2026 wordt gehouden. Het evenement vindt plaats in de Prinses van Lotharingenstraat en duurt tien uur.

Het feest is aangemeld als een evenement en de vergunning hiervoor is inmiddels afgegeven. In totaal is het gepland op zaterdag 20 juni van dertien tot drieëntwintig uur.