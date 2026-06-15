Uitstel besluit om bovenwoning in Breda te verbouwen

De gemeente Breda heeft de beslissing uitgesteld over het verbouwen van een bovenwoning aan de Nijverheidssingel naar drie appartementen. Ook het plan om het pand te verhogen wordt later beoordeeld.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het verbouwen van één bovenwoning naar drie appartementen en het verhogen van het gebouw aan de Nijverheidssingel 399A in Breda. De gemeente heeft besloten de beslistermijn met maximaal acht weken te verlengen.

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen, slopen of aanleggen. Het uitstel van de beslissing geeft betrokkenen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op eventuele gevolgen. Zodra de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin bezwaar maken mogelijk wordt.

Meer informatie over deze aanvraag is beschikbaar op de website van de gemeente Breda. Hier kunt u ook de aanvraag inzien of vragen stellen. Het kenmerk van deze aanvraag is Z2026-001806.