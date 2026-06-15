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Vergunning ingetrokken voor parkeerplek in voortuin Eindhoven

Gisteren om 10:20

De omgevingsvergunning voor een nieuwe in- en uitweg bij Grassnip 38 in Eindhoven is ingetrokken. Het ging om een aanvraag voor een parkeerplek in de voortuin.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de aanleg van een in- en uitweg aan de Grassnip in Eindhoven is ingetrokken. Het betrof een vergunning voor een parkeerplek in de voortuin van het pand op nummer 38.

De aanvraag was op 4 juni 2026 ingediend en had betrekking op een zogenaamde aanlegactiviteit. Het intrekken van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en er kan geen bezwaar worden gemaakt.

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