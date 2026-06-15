Vergunning aangevraagd voor aanbouw woning in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan een woning aan de Glooiing. De aanvraag is op 10 juni ingediend en betreft een uitbreiding aan de zijkant van het huis.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een aanbouw aan een woning op Glooiing 30 in Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005405.

De vergunning is op 10 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het is een melding en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.