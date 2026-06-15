Dode boom Eindhoven mag niet gekapt worden

Een aanvraag om een dode boom aan de Achter Bezuidenhoutseweg in Eindhoven te kappen is buiten behandeling gesteld door de gemeente.

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De gemeente Eindhoven heeft besloten een aanvraag om een dode boom te kappen aan de Achter Bezuidenhoutseweg 1 niet verder te behandelen. Het besluit is genomen op 10 juni 2026, met zaaknummer EHV-ZP2026-003547.

De reden voor de aanvraag was het kappen van de boom vanwege een groene reden, maar deze is nu stopgezet. Het officiële besluit is in te zien op het Inwonersplein in het stadhuis van Eindhoven. Hiermee is de procedure beëindigd.