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Techniekdag Boomkwekerij op 25 juni in Rijsbergen
Gisteren om 10:23
Op 25 juni 2026 vindt de Techniekdag Boomkwekerij plaats in Rijsbergen. Het evenement is vergunningsvrij en wordt georganiseerd op twee locaties aan de Noordhoeksestraat en Oekelsestraat.
De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding voor een vergunningsvrij evenement. Het gaat om de Techniekdag Boomkwekerij, die plaatsvindt op donderdag 25 juni 2026.
Het evenement wordt gehouden op twee locaties in Rijsbergen: aan de Noordhoeksestraat 4 en Oekelsestraat 4. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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