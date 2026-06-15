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Kennedymars 2026 in Rijsbergen vergunningsvrij

Gisteren om 10:23

De Kennedymars op 19 en 20 juni 2026 in Rijsbergen gaat door zonder vergunning. Het start- en eindpunt is bij Koutershof.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft een melding ontvangen voor het organiseren van de Kennedymars in Rijsbergen. Het evenement vindt plaats op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni 2026. De start- en eindlocatie is Koutershof 4.

De melding is goedgekeurd. Omdat het evenement vergunningsvrij is, kunnen inwoners geen bezwaar maken. Voor vragen over de melding kunnen zij contact opnemen met de gemeente Zundert.

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