Recreatiewoning in Zundert niet vergunningsplichtig

Het plaatsen van een recreatiewoning in Zundert is beoordeeld door de gemeente. De vergunning is niet nodig, zo blijkt uit het besluit dat op 10 juni 2026 is verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof een omgevingsvergunning voor het bouwen van recreatiewoning K-428 op locatie ZDT02 in Zundert. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de vergunning niet vergunningsplichtig is.

Het besluit heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is verzonden naar de aanvrager en vanaf dat moment in werking getreden. Eventueel bezwaar kan binnen zes weken na verzending worden ingediend.