Parkeerverbod Oude Stationsstraat in Heeze moet hulpdiensten helpen

Op de Oude Stationsstraat in Heeze wordt een parkeerverbod ingesteld. Dit moet ervoor zorgen dat brandweerwagens en vrachtverkeer beter kunnen doorrijden bij nummer 25-31.

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De gemeente Heeze-Leende heeft besloten een parkeerverbod in te voeren op een deel van de Oude Stationsstraat. Het gaat om het stuk bij nummer 25-31, waar nu vaak veel auto's staan. Geparkeerde voertuigen zorgen daar regelmatig voor problemen, zoals vertraging voor uitrukkende brandweerwagens en blokkades voor vrachtverkeer naar het bedrijventerrein.

Het parkeerverbod moet de doorgang voor hulpdiensten en vrachtwagens verbeteren. De politie heeft positief gereageerd op het plan en de verkeersborden zullen binnenkort worden geplaatst. De locatie en het bereik van het verbod zijn aangegeven op een situatietekening.