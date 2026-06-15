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Kunstwerken op rotonde in Valkenswaard aangevraagd
Gisteren om 10:27
Er is een vergunning aangevraagd voor kunstwerken op een rotonde in Valkenswaard.
De gemeente Valkenswaard heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van kunstwerken op de rotonde bij de Abdijweg en Maastrichterweg. Het gaat om paardenbeelden, waarvoor een vergunning is aangevraagd onder zaaknummer 493900.
De aanvraag valt onder de categorie ‘bouwen’. Het betreft een kennisgeving, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.
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