Termijn voor omgevingsvergunning Valkenswaard verlengd

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een omgevingsvergunning aan de Pastoor Heerkensdreef 29B verlengd met maximaal zes weken. Het besluit is op 11 juni 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een aanvraag voor het plaatsen van een transportverdeelstation. Dit valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, een procedure voor aanvragen die niet binnen bestaande bestemmingsplannen passen.

Het besluit is uitsluitend ter kennisgeving. De verlenging ligt niet ter inzage en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.