Pluimveehouderij in Willemstad mag worden aangepast

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend aan Maatschap Roelse en Zoon in Willemstad. Dit maakt het mogelijk om de bestaande pluimveehouderij aan de Noordlangeweg aan te passen.

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De aanvraag voor de vergunning werd ingediend op 28 juni 2024 en op 11 juni 2026 is besloten deze toe te kennen. De vergunning betreft een wijziging van een bestaande pluimveehouderij, een activiteit die als milieubelastend wordt gezien.

Vanaf 15 juni 2026 zijn de stukken over het besluit in te zien bij de gemeente Moerdijk. Digitale inzage is ook mogelijk via het publicatieblad van de overheid. Het zaaknummer van deze procedure is Z2024-00016725.