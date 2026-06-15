Vergunning voor aannemersbedrijf op agrarische locatie in Sprundel

De gemeente Rucphen heeft een vergunning verleend voor een aannemersbedrijf op een agrarische bestemming aan de Vorenseindseweg in Sprundel.

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Op 22 mei 2026 heeft de gemeente Rucphen toestemming gegeven voor het vestigen van een kleinschalig aannemersbedrijf aan de Vorenseindseweg 89 in Sprundel. Dit is een agrarische locatie die nu een andere invulling krijgt.

Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of het wijzigen van een bestemming. De vergunning is vanaf de dag na verzending van kracht en wordt definitief als er binnen zes weken geen bezwaren worden ingediend.

De gemeente heeft daarnaast een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer waarin afspraken over compensatie zijn vastgelegd. Deze overeenkomst ligt ter inzage in het gemeentehuis.