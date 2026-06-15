A17 richting Roosendaal dicht door ongeluk, traumahelikopter geland

De A17 richting Roosendaal is dicht door een ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf maandagochtend bij Moerdijk. Er zijn een vrachtwagen en twee auto's bij betrokken. Een traumahelikopter is geland.

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Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal moet omrijden via de A16 en de A58. Daar staat een file die rond half 12 ongeveer 20 minuten is.

Een traumahelikopter is geland op de A17 (foto: Rijkswaterstaat)





