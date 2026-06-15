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A17 richting Roosendaal was dicht door ongeluk

Vandaag om 11:06 • Aangepast vandaag om 14:57

De A17 richting Roosendaal was dicht door een ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf maandagochtend bij Moerdijk. Er zijn een vrachtwagen en twee auto's bij betrokken. Er landde een traumahelikopter. De weg is sinds drie uur maandagmiddag weer open.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal moest omrijden via de A16 en de A58. Daar stond een file die rond half 12 ongeveer 20 minuten was.

 

  • Een traumahelikopter is geland op de A17 (foto: Rijkswaterstaat)
    Een traumahelikopter is geland op de A17 (foto: Rijkswaterstaat)
  • A17 dicht door ongeluk bij Moerdijk (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
  • A17 richting Roosendaal dicht door ongeluk, traumahelikopter geland (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
  • A17 richting Roosendaal dicht door ongeluk, traumahelikopter geland (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
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