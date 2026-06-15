A17 richting Roosendaal was dicht door ongeluk

De A17 richting Roosendaal was dicht door een ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf maandagochtend bij Moerdijk. Er zijn een vrachtwagen en twee auto's bij betrokken. Er landde een traumahelikopter. De weg is sinds drie uur maandagmiddag weer open.

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Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal moest omrijden via de A16 en de A58. Daar stond een file die rond half 12 ongeveer 20 minuten was.

Een traumahelikopter is geland op de A17 (foto: Rijkswaterstaat)





