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Ontdek

Minderjarige aangehouden na vondst gestolen scooter in Tilburg

Gisteren om 11:22
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

Een oplettende getuige heeft de politie geholpen bij het oplossen van een scooterdiefstal in Tilburg. De getuige zag maandag 9 februari dat een beschadigde scooter werd neergezet aan de Dominicusstraat. Omdat dat verdacht leek, werd de politie gebeld. Vier maanden later is een minderjarige jongen opgepakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten kwamen kijken en ontdekten dat de scooter gestolen was. Volgens de politie leek het erop dat de scooter was ‘koud gezet’. Dat betekent dat een gestolen voertuig tijdelijk ergens wordt achtergelaten, zodat de dieven het later kunnen ophalen.

De politie deed onderzoek naar de mensen die de scooter hadden neergezet. Daarbij werden verschillende aanwijzingen onderzocht. Dat leidde uiteindelijk naar een minderjarige jongen.

Hij werd zondag 14 juni aangehouden. De jongen is meegenomen naar het politiebureau en daar verhoord.

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