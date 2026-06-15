Toch optreden in Breda ondanks verbod van burgemeester

Een of meerdere artiesten hebben zondagavond toch opgetreden bij een evenement in de Bredase wijk Tuinzigt, ondanks een verbod van de burgemeester. Eerder kreeg de organisatie nog een preventieve dwangsom van 25.000 euro opgelegd omdat de aangekondigde optredens volgens de gemeente niet binnen de vergunning passen.

Bij het evenement waren ongeveer tweehonderd mensen aanwezig. Op foto’s en videobeelden is te zien dat een of meerdere artiesten optredens geven op een klein dakje boven de ingang van een woning. Rondom het geïmproviseerde podium hangt een oranje achtergrond en de artiesten hebben een microfoon in hun hand. Een van de volkszangers die eerder was aangekondigd, plaatste onderstaande video op zijn eigen Instagram pagina.

Toezicht en handhaving Een woordvoerder van de gemeente Breda laat weten dat aanvankelijk toestemming is gegeven aan het evenement, omdat het gaat om het gezamenlijk bekijken van voetbalwedstrijden. Optredens van artiesten zijn daarbij niet toegestaan. Dat geldt niet alleen voor dit evenement in Tuinzigt, maar ook voor vergelijkbare evenementen in Breda waar gezamenlijk voetbal wordt gekeken.

Nadat Omroep Brabant aan de gemeente voorlegde dat er toch optredens zijn geweest van artiesten, wilde de woordvoerder niet op de zaken vooruitlopen. De gemeente moet dit eerst zelf uitzoeken en bespreken met de organisatie, voordat daarover uitspraken worden gedaan in de media. Wel laat de woordvoerder weten: “Ook in dit geval wordt, net als bij andere evenementen, gecontroleerd en gehandhaafd op naleving van de regels.”

Uit huis laten zingen

Organisator Christian de Leij laat weten dat er inderdaad optredens van artiesten zijn geweest. “Maar niet op het terrein waar het evenement plaats zou vinden. Dus niet op straat en niet op de stoep. Ze hebben de zangers uit huis laten zingen.”

De Leij benadrukt dat hij zelf niet betrokken was bij de keuze dat artiesten vanuit een woning hebben opgetreden. “Van mij hoefde het niet meer. Maar de buurt wilde het wel en heeft het op deze manier door laten gaan.”

Vlekkeloos verlopen

De Leij wil nog geen uitspraken doen over de eventuele dwangsom die nu boven de markt hangt. “Ik hoop dat de gemeente inziet dat we iets fantastisch hebben weggezet. En dat alles vlekkeloos is verlopen. Daar hebben we ook zorg voor gedragen, want er was zoveel beveiliging hier en noem maar op.”

De Leij hoopt dat de gemeente het gesprek aan gaat en redelijke afspraken wil gaan maken met de organisatie over wat er wel en niet mogelijk is. “Dat er regels zijn, begrijp ik helemaal”, aldus De Leij. Wat hem betreft hoeven er bij de volgende evenementen geen artiesten aanwezig te zijn.